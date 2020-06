Svetová ekonomika 2020: Finančníci v USA za 2 mesiace spreneverili 3 bilióny dolárov

Ekonomické krízy vždy služili vplyvným inštitúciám aby znásobili svoje majetky a bežných ľudí o ne pripravili. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa každým rokov zvyšujú a naďalej to bude pokračovať.

Poznámka: Môj dnešný článok bude trocha neučesaný a napísaný narýchlo. Ak bude čas, trocha ho sprehľadním.

Ekonomické krízy veľmi dobre slúžia vplyvným inštitúciám aby znásobili svoje majetky a bežných ľudí o ne nepriamo pripravili. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa každým rokov zvyšujú a aj naďalej to bude pokračovať. Nič na tom nezmenil ani plán OSN, ktorý ešte v roku 1993 hrdo hlásal znížiť chudobu a nepomer medzi bohatstvom ľudí.

Pomer 80:20 kde 20% ľudí vlastní a kontroluje 80% svetového bohatstva už dávno neplatí. V roku 2007 20% najbohatších obyvateľov v USA vlastnilo 85% majetku. V roku 2011 400 najbohatších ľudí, vlastnilo 50%, v roku 2012 už rovnaký počet vlastnil 60% [1].

V roku 2020 budú tieto čísla ešte horšie.

Čo sa stalo v roku 2019 a 2020

V mojom staršom článku "Vznik a obeh peňazí" som v poslednej kapitole načrtol ako sa nafukuje svetová finančná bublina naplnená iba horúcim vzduchom.

Svetová ekonomika pokračovala pomaly neustálym nafukovaním a zadlžovaním. V októbri 2019 sa však v USA stalo niečo výnimočné. Tisíce bánk v USA kvôli svojim túžbam nekonečným túžbam po zisku spôsobili, že na trhu bolo zrazu veľmi málo likvidity a hrozil kolaps systému.

FED (americká centrálna banka) sa rozhodla riešiť situáciu tzv. REPO operáciami. Banky dostávali od FEDu krátkodobé pôžičky. Denne to bolo približne 20-100 miliárd dolárov. Ako zábezpeku poskytli FEDu svoje dlhopisy, ktorých si ale vedeli v podstate natlačiť koľko chceli. K bankám boli neskôr pridané aj investičné, dôchodnkové a hedge fondy (hedge fondy sú investičné fondy, ktoré ale môžu zarábať peniaze aj takzvaným shortovaním).

Inštitúcia však namiesto toho aby správne použili tieto likvidné peniaze na svoju činnosť, začali robiť legálne podvody. Tieto bezúročné, alebo nízkoúročné peniaze požičiavali ďalej, napríklad kúpou dlhopisov a zarábali na tom.

Oveľa výnosnejší sa stal však biznis s akciovým trhom. Začal masový "buy back" - odkup vlastných akcií. Finančné inštitúcie, ale aj iné veľké firmy ako Boeing si začali kupovať svoje vlastné akcie. Tým ich cena letela hore. Neskôr začali kupovať aj iné akcie, indexy a ETF fondy. Na trhu bola neuveriteľná eufória. Vo vhodnej chvíli tieto akcie predali, zarobili miliardy a keď hudba prestala hrať, mimo stoličiek sa ocitli bežní retailoví investori. Áno, aj vy ak máte peniaze v druhom a treťom piliery.

Kto sa pokúsil na trhu "shortovať" akcie, alebo indexy počas tohto prudkého rastu, skončil zle. Väčšina burzových parametrov celé mesiace kričala že trhy sú prekúpené (overbought) a keď už sa zdalo, že príde zdravá korekcia, tak trhy vyleteli hore o 3-5% za jeden deň.

Poznal som v USA človeka, ktorý sa obchodovaniu venoval roky a bol veľmi dobrý v predvídaní bublín. Jeho majetok bol pomerne slušný. V lete 2019 mal asi 4 milióny dolárov. Od septembra 2019 si bol takmer každý deň istý že príde korekcia veľkosti 20-30%. Začal byť na tomto tvrdení závislý. Neustále shortovaním strácal (stávkou na pokles). Niekedy v novembri už zainvestoval aj svoje dôchodnkové peniaze. V januári 2020 stavil všetko ale o pár dní dostal od brokera margin call (prišiel o maržový účet). Stratil všetko, priateľku a celoživotné úspory.

Neobhajujem ho, ale nebol si vedomí čo dokážu REPO peniaze FEDu. Za 20 rokov sa totiž s ničím takým nestretol.

Svetová ekonomika už ukazovala minimálne rok stagnáciu, ale americké indexy išli za rok hore asi o 30%.

Už koncom roka bolo známe, že svet má vážny problém v podobe COVID-19. Všetči sa však tvárili že sa nič nedeje. Predpokladám ale že finačníci už vedeli čo svet čaká a preto tlačili akciové indexy čo najviac nahor. Čím viac sú hore, tým viac sa na nich totiž dá zarobiť na poklese (shortovaní).

24. februára začal na amerických burzách veľký pád. Index S&P 500 spadol v najbližších týždňoch z hodnoty 3398 na 2174 (23 marca). Išlo o pokles 34% bol najrýchlejší v histórii. O pár týždňov sa však stal zázrak. Medvedí trh bol zrazu preč a eufória pokračovala. Trh sa tváril že Covid-19 už neexistuje a svet má šťastné dni znova pred sebou.Index S&P 500 sa dostal 8. júna na hodnotu 3231 a technologický index Nasdaq s cenou 10155 prekonal aj hodnotu 9760 z februára. Išlo opäť o najrýchlejší rast v histórii.

Skutočne zázrak.

Dôvod bol však ten, že FED, americká vláda a všetky veľké banky a finančné inštitúcie vymysleli plán ako "zachrániť" finančný svet. Rozhodli sa že do wall streetu napumpujú 3 bilióny dolárov (v angličtine je to 3 trillion) iba z jediného dôvodu. Udržať trhy čo najvyššie ako sa dá a zarobiť pri tom čo najviac ako sa dá.

Keďže oficiálne FED nemôže kupovať akcie a dlhopisy priamo, prizval si na pomoc jedej z najväčších fondov sveta BlackRock investment. Ten za neho masovo v miliardách dolároch vykupuje dlhopisy rlzneho druhu, najnovšie už aj korporátne. Hovorí sa však že sa nakupujú v miliardách aj akcie najväčšieho ETF fondu sveta SPY. BlackRock má za túto službu odmenu v desiatkach a možno aj stovkách miliónov dolárov.

Veľké korporácie ako Boeing, American airlines, UBER a desiatky ďalších sa mohli a môžu tešiť na injekcie v hodnotách miliárd dolárov. Korporácie, ktorých krach, alebo masové prepúšťanie je v tejto dobe nevyhnutné je zbytočné a nebezpečné dotovať peniazmi, pretože ich pád je neodvratný. Nik sa tomu však nerozumie, takže proti tomu ani nik neprotestuje.

Strýko Jerome Powell (chairman FEDu) sa však nechal počuť na jednej tlačovej konferencii, že odkupujú jedine "A grade" dlhopisy, teda dlhopisy s vysokým ratingom. Rating však dnes viacerý finančníci považujú za znamipulovaný. Najmä po skúsenostiach s klamaním ratingových agentúr v roku 2007 pri hypotekárnych produktoch. Ak ste nevideli, tak na túto tému odporúčam skvelý film "The Big Short" z roku 2015.

Čína a niektoré európske krajiny zakázali počas pandémie a paniky na trhoch, shortovať akcie a indexy. USA sa však rozhodla všetko ponechať tak ako je. Defacto však s pomocou 3 biliónov dolárov shortovanie zakázali. Len to však "zabudli" ľuďom oznámiť. Tí naďalej "shortovali" a prichádzali o peniaze.

USA schálili v marci 2020 rekordný stimulačný balíček v hodnote 4,5 bilióna dolárov + neskôr 1,5 bilióna na infraštruktúrne projekty.

Asi 1,5 bilióna dolárov išlo na priame riešenie situcie s koronavírusom. To znamená vládne medicínske nákupy, testy, fond na pomoc podnikateľom, ale najmä paycheck protection program, kde každý kto splnil podmienky dostal šek v hodnote 1200 dolárov.

3 bilióny dolárov z tohot balíčka však išlo finančným inštitúciám na Wall Street. V podstate sa iba prejedli a o 2 mesiace oddialili pád na finančných trhoch. Desiatky, alebo stovky miliárd išli do vreciek vplyvných ľudí

FED dokázal spáliť tieto peniaze za 6 týždňov, čo je zrejmé z ich výkazu - tzv. Balance sheet. [2] Išlo o najprudší nárast v histórii a potvrdzuje to fakt že na to aby obrovská bublina nepraskla, musia byť použité vždy väčšie peniaze. Takto to v princípe môže pokračovať donekonečne. Nejakú dobu to už robí aj Japonská centrálna banka a v malej miere aj Európska centrálna banka.

Tieto vytlačené peniaze nebude v USA nikdy nikto musieť splatiť a rozplynú sa do zvýšenej inflácie. Určite sú však podložené vládnymi dlhopismi s nejakou dobou splatnosti a premietli sa do vládneho dlhu. Pri ich expirácii sa však obvykle vydajú nové dlhopisy s novou dobou splatnosti.

3 bilióny napumpované do finančného sektora však nebudú mať taký silný vplyv na infláciu keďže väčšina zatiaľ zostáva uzavretá v akciách, dlhopisoch a majetkoch finančníkov.

Pre zaujímavosť, ak by sa tieto peniaze dali priamo domácnostiam, tak každá domácnosť by dostala asi 23 500 USD (ak počítam 128 miliónov domácností).

Podobný stimulačný balíček pripravila aj Európska únia pre jednotlivé členské krajiny. Ale len v hodnote 0,75 bilióna, alebo 750 miliárd, hoci ekonomika EU je len o málo menšia ako USA a žije tu viac obyvateľov. Zaujímavé však je že tento balíček je mienený iba ako pôžička a jednotlivé krajiny by ju mali splatiť.

ECB podobne ako FED taktiež vykonáva programy nákupu dlhopisov a program kvantitatívneho uvoľňovania, avšak v oveľa menšej a konzervatívnejšej miere. Nemecký ústavný súd dokonca nedávno povedal, že odkup dlhopisou centrálnou bankou je protiústavné.

Aj keď to smerovanie finančného sektora veľmi neovplyvní, považujem to za veľký úspech voči bežným ľuďom a možnosť zamysliať sa.

Avšak to čo sa deje v USA je Eldorádo mamonu a nenásytnosti finančných inštitúcií a politikov. Považujem to za krádež 3 biliónov dolárov z vreciek daňových poplatníkov a za najväčší finančný zloťin histórie. Zaručene však nenájdete nikoho, kto by sa voči tomuto systému postavil, pretože väčšina z tých čo o tom rozhodujú, majú z toho profit.

Ani naši európsky a slovenskí politici a finančníci sa neodvážia voči tomuto postaviť a povedať že cisár je predsa nahý. Sú to len teliatka aj keď sa tvária že sú fundovaní ekonómovia, ministri a finančný poradcovia.

Finančníci nedržia väčšinu svojho portfólio v hotovosti, zlate a dlhopisoch, ale v akciách. A preto sa silou mocou snažia aby akciové trhy boli tak vysoko ako sa len dá. V histórii však boli dôsledkov takéhoto myslenia napokoje a zvyšujúca sa chudoba. To sa práve v USA deje. V Európe prakticky nevieme čo sú potravinové banky. V USA je potravinová banka, kde sa často tvoria kilometrové rady (z áut) v každom väčšom meste.

Ako funguje akciový trh

Každý skúsený trader vie, že akciový trh v USA nie je slobodný a slúži v prvom rade na to aby na ňom zarábali finančné inštitúcie. Banky, fondy a takzvaný Market Makers, čo sú v podstate burzy a brokery.

Každý si zvykol na ich algoritmy, ktoré obvykle v noci keď je objem obchodov minimálny pumpujú indexy hore tak že si akcie a indexy predávajú sebe navzájom a cez deň ich držia plus mínus na nulovej hodnote, alebo vypredávajú. Pomer algoritmických obchodov je na úrovni asi 70% a viac.

Ich počítače s tučným kapitálom sú rozmiestné po celom svete a pracujú nonstop. Majú vlastné neurónové siete, historickú databázu všetkých hodnôt indexov, obchodov a neustále pridávajú nové algoritmy zamerané najmä na retail investorov a na ich pychológiu. Sú nastavené tak aby zničili psychiku investora a obrali ho o peniaze. Pracujú v nanosekundových intervaloch a sú prepojené cez internetové linky s minimálnym onerkorením. Pracujú synchronizovane aj podľa toho ako sa otvárajú a zatvárajú jednotlivé trhy v USA (indexy S&P, Dow Jones, NASDAQ), Európe (indexy DAX, FTSE), Ázii (Nikkei, Shangai, Hang Seng).

Mylná predstava je, že Indexové trhy sú odrazom ceny a pohybu akcií (napr. v indexe S&P 500 je 500 najdôležitejších firiem daného sektora). Môžno kedysi platilo že index sa hýbal tak ako sa hýbali akcie. Dnes je obrovský objem obchodov v samotných indexoch a ETF fondoch a akcie sú len odrazom pohybu indexov. Plus mínus relatívne malá volatilita akcií na základe ich finančných výsledkov a správ.

Potom nastávajú situácie, že akcie firiem sú extrémne nadhodnotené. Najviditeľnejšie je to pri technologických akciách ako Tesla, Nikola, Uber, Amazon, alebo AMD, ktorého PE ratio sa začiatkom roka 2020 pohybovalo okolo hranice 200, zatiaľ čo u Intelu to bolo zdravých 13.

Algoritmy pracujú aj tak že zneužívajú známe "trading patterns", na ktoré sa ľudia roky spoliehali. Nasimulujú ich, a potom pošlú trh iným smerom ako sa očakáva.

Keď urobíte ochod a zadáte si napríklad "STOP LOSS" z dôvodu neočakávaného poklesu, ten algoritmus ho vidí a aj nepriek tomu že trh smeruje hore a váš STOP LOSS je nastavený pomerne bezpečne dole, v istom čase si po neho príde, uzavrie Vám pozíciu so stratou (alebo malým ziskom) a vráti sa znova k trendu. Finančníci sú niekedy lenivý vymieňať algoritmy a tie sa občas opakujú s minútovou presnosťou. Ale robia to aj tak, že keď prestanú zarábať a veľa traderov zistí že trh sa správa znova tak ako pred dňom/týždňom a začnú sa na to spoliehať, tak v pribehu dňa ho zmenia a ukážu kto je tu pán.

Správy, či už pozitívne, alebo negatívne nemá význam sledovať. Resp má, ale len z dôvodu že trh bude nejako reagovať. Napríklad na správu že v USA pribudlo za jeden týždeň vyše 6 miliónov nezamestaných reagovali tak že najprv index klesol o 0,5% a potom ho poslali do zelených čísel, zlikvilovali všetky "short" pozície a stop lossy a ukončili deň asi na hodnote +1%. Takto konali opakovane niekoľko týždňov počas pandémie koronavírusu.

95% bežných retailových obchodníkov stráca pri krátkodobom obchodovaní peniaze, ale 95% obchodov silných finančných inštitúcií je ziskových. Videl som takýto graf úspešnosti obchodov banky Goldman Sachs.

Market makers a banky sú v úzkom kontakte sa často sa spolu dopredu dohodnú na stratégii pre najbližšie dni. Je ťažko povedať či je to viac menej všetci "big boys" proti bežným reail investorom, alebo či aj v rámci nich existujú rôzne silné záujmové skupiny, ktoré bojujú aj proti sebe.

Toto sú mimoriadne prísne strážené informácie.

Aj napriek tomu že nemáme priame dôkazy, máme tisíce nepriamych dôkazov o tom ako korupčne sa správajú trhy a algoritmy. Často však na fórach preniknú čísla a indície aký je napríklad pre daný deň cieľ hlavných indexov algoritmov.

Insider trading je veľmi rozšírená vec, nie len pri korporáciách, ale aj v bankách a trhoch ako celku. Ako príklad si spomínam na jednu noc keď aj napriek zlým správam boli trhy pumpované do nebies. Na obed vyšla zlá správa a trhy začali prudko padať. "Big boys" zámerne napumpovali trh, aby na poklese zarobili obrovské peniaze. Následne keď väčšina retailu bola v pozícii short, tak poslali trh znova hore a opäť zarobili na opciách. Hodnoty držali až do zavretia trhu, alebo pokiaľ opcie retailu neexpirovali ako bezcenné, alebo so stratou. Po zavretí hlavného trhu (afterhours) už nemali takú silu a ten sa prepadol, resp. už trh nemuseli držať nad vodou, pretože cieľ splnili a zarobili.

V USA existuje Security Exchange Commision, ktorá má vyšetrovať nekale burzové obchody. Naďalej riešia bežné korporátne podorivé burzové obchody (insider trading), ale korupciu a manipulatívne ovplyvňovanie trhov neriešia. Neriešia tak preto, lebo v tomto multimiliardovom biznise sú namočení mnohí vplyvní ľudia, politicy, FED, muži veľkých bánk, ale určite aj ich advokáti a sudcovia.

Bežní ľudia netušia že sa takéto niečo deje a netušia to ani mnohí politici a takmer určite to nevie ani náš minister financií.

Aký je ďalší plán bankárov ?

Algoritmy počítačov boli nastavené v júny 2020 na hodnotu S&P 500 okolo hranice 3300. V piatok 19. júna sa však Apple rozhodlo zavrieť väčšinu kamenných predajní v USA kvôli druhej vlne koronavírusu. Mimochodom akcie Apple boli v tento deň historicky najvyššie, hoci predáva oveľa menej telefónov.

Po zavretí burzi, nastal v mimoburzovom obchodovaní prudký pád indexov. Na burzách sa očakáva sa čierny pondelok. Algoritmy a finančníci možno nedosiahnu svoj cieľ 3300 a budú musiať začať svoje výpredaje skôr.

Nik z nás bežných ľudí však nevie koľko peňazí im zostalo a aké metódy FED ešte použije na to by zastavili pád trhov. Pravdepodobne budú musiať shváliť ďalší finančnž baláček pre Wall street. Rozhodne sa nechystajú vzdať. Jedna teória hovorí že trh klesne najviac 200-300 bodov a dlhodobého hľadiska bude roky stagnovať.

Druhá teória je že príde historický burzový pád, najmä po mimoriadne zlých výsledkoch firiem za druhý kvartál.

Tak či onak, finančníci o svoje peniaze neprídu.

Jedným z nástrojov ako sa snažili udržať burzy nad vodou, bola veľká špinavá kampaň kde ľuďom odporúčali aby investovali práve teraz a peniaze z dlchodkových fondov nepresúvali do garantovaného fondu (aj keď ani ten nie je garantovaný, lebo je z väčšej časti dlhopisový).

Všimli ste si tieto odporúčania aj v našich televíziách a aj u našich finančných poradcoch ?

V USA si za posledné mesiace založili brokerské účty milióny američanov. Legendou sa stal broker RobinHood, ktorý neumožňuje shortovať a klienti pri poklese nemôžu zarobiť. Známe sú ich časté výpadky (záhadne najmä počas poklesov indexov) a nekalé praktiky za ktoré už boli aj pokutovaní.

Cieľom je zatiahnuť do tejto bubliny čo najviac retail ivestorov.

Ja osobne som si niekoľko dní pred poklesom prepol druhý a tretí pilier do garantoveného fondu a vybral som nie len akciové, ale aj realitné fondy. Ak však veríte americkému FEDu a sile tlačenia peňazí "Brrrrrr", tak nepanikárte. [3]

Neviete čo je Brrrrrr ? Kliknite sem https://moneyprintergobrrr.com/

Mimochodom najväčšie americké banky sú JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, CitiGroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley a Donal Trump má s nimi veľmi priateľký vzťah. Hovorí sa, že trhy sú hore na jeho rozkaz a budú sa o to snažiť až do prezidentských volieb v novembri 2020.

