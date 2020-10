Záhadná diagnóza: Pacient, ktorý neustále intenzívne žmurká (blefarospazmus)

V minirubrike záhadná diagnóza chcem prinášať kazuistiky pacientov so zvláštnymi symptómami. Tentokrát ide o pacienta, ktorému začali žmurkať / zatvárať sa oči (blefarospazmus) a nik nevedel aká je príčina.

Aj keď sa hovorí že medicína je tu na to, aby pacienta zabavila kým si príroda nájde riešenie, rád ľuďom ukazujem že sa to dá aj inak. Jedného dňa sa možno medícína stane viac prevenciou ako liečbou, no dovtedy musíme vynaložiť ešte veľa úsilia.

Chcem ukázať kuriózny prípad pacienta, ktorý žiaľ aj neopatrnosťou a prehliadaním dôležitých indícií ošetrujúcich lekárov, utrpel a ešte viac mohol utrpieť závažné poškodenie zdravia.

Anamnéza:

Pacient je v dôchodkovom veku. Dlhé roky má psoriázu (psoriaza vulgaris) s dopadom najmä na kĺby a chrbticu - spondilopatia (vyklenovanie diskov, stenóza spinálneho kanála) + psoriatrická artritída. Ďalšie diagnózy ako vysoký krvný tlak, astmatická bronchitída, mierna chronická renálna insuficiencia na báze nefrosklerózy, cholelitáza, hypertriglyceridémia, hypotyreóza.

Arthrisis psoriatica - prítomný gén HLA B13, B27 a HLA-cw6

Užívané lieky:

Liečba psoriázi spočiatku nesteroidnými analgetikami a antiflogistikami. Neskôr mu bol predpísaný Dexametazon bez upozornenia že sa môžu vyskytnúť vážne vedľajšie účinky. Netrvalo dlho a pravdepodobne Dexametazon mu spôsobil rozpad bedrového kĺbu (coxartróza) - bol mu vymenený za implantát. Dexametazón bol pacientovi následne vysadený.

Od bolesti mu boli neskôr predpísané fentanylové náplasti, ktoré pacient užíval roky.

Istý pán profesor neurológ, čo je inak empatický a príjemný človek, ktorý sa snaží naozaj pomáhať, mu predpísal na bolesti chrbtice a kĺbov Gabapentín v dosť vysokej dávke 2400mg denne (ak si dobre pamätám, tak istú dobu až 3200 mg denne).

Gabapentín hojne propagujú najmä v USA. Spoloťnosť Pfizer za magapropagáciu tohto zaručeného zázraku dostala multimiliónové pokuty a riešil množstvo súdnych sporov za klamlivú reklamu a poškodzovanie zdravia. Gabapentín je veľmi dobre známy medzi narkomanmi, ktorý si s jeho pomocou navodzujú násobne lepšie "stavy" pri užívaní opiátov (napr. heroínu).



Aj keď má Gabapentín určite široké využitie, podľa štúdie z roku 2013 užívanie fentanylu + 1800 mg Gabapentínu znamenalo zvýšenie úmrtnosti o viac ako 50% (išlo o zastavenie dýchania v spánku). Náš známy túto nebezpečnú kombináciu v dávke Gabapentín minimálne 2400 mg/denne + fentanyl užíval roky.

Záhadný blefarospazmus

Časom začal mať pacient problémy s neustálym žmurkaním a schopnosťou mať otvorené oči. Vyvinul sa mu silný blefarospazmus.

Blefarospazmus sú nekontrolované pohyby očí (žmurkanie) a je to podmnožina tardívnej diskinézy. Tardívna diskinéza sú nekontrolované pohyby rôznych častí tela, obvykle tvárových častí. Často bývajú spôsobené antipsychotickými a inými liekmi, alebo geneticky.

Neustále žmurkal očami až to prišlo do štádia že nemohol pozerať TV ani čítať. Niektorí lekári tvrdili, že to bude z fentanylu, tak mu ho vysadili. Ani po roku sa však jeho stav nezlepšil. Iný lekár tvrdil že to z fentanylu nebude, že skôr genetika. Terapia injekciami botulotoxínu do obočia mu nepomohla (aj to mu však vykonali asi amatérsky bez presnej aplikácie pomocou EMG, dokonca raz po aplikácii nemohol otvoriť oči takmer týždeň). Keď som zistil že užíva GABA v tak šialených dávkach, tak som mu ho odporučil okamžite prestať užívať. Poslúchol, no ani po 6 mesiacoch sa však jeho blefarospazmus nezlepšil.

Neurológovia si to nevedeli vysletliť, pripisovali to fentanylu. Ten bol vysadený, ale ani po 2 rokoch sa stav nezlepšil.

Neviem akým zázrakom sa dostal až k istému plastickému chirurgovi, ktorý tvrdil že už mal jednu takú pacientku a pomohol jej operáciou (vybratý sval plantaris z nohy, alebo ruky sa použije na prepojenie svalov obočia na sfunkčnenie otvárania očí pomocou čelových svalov). Pre istotu mu najprv chcel urobiť len jedno oko ak by to nevyšlo.... Už začal riešiť predoperačné vyšetrenia a vtedy som sa tento príbeh dozvedel.

Čože ????????????????? STOP !!!!!!!!!!!!!! O 3 týždne sa z neho chystali urobiť zmrzačeného človeka s nefunkčnými viečkami a zrejme by mu ich nezvrátiteľne poškodili a poškodili by mu aj ruku a stálo by to asi iba 1000 EUR (za jedno oko).

Veľmi rýchlo som pochopil, že pán doktor si pomýlil blefarospazmus s blefaroptózou (nemožnosť kontrolovať, resp. zatvárať oči) a žiaľ nezaujímal sa presnejšie o jeho anamnézu.

No keďže som nebol na túto problematiku odborník, neverili mi a pokračovali v príprave na proces mrzačenia. Takže som mal 3 týždne aby som mu našiel skutočnú diagnózu a liek.

Nasledovné 2 týždne som sa hrabal v štúdiách a vymýšľal bláznivé teórie. Stále sa mi nedarilo nájsť potvrdenie toho čo som tajne predpokladal - Gabapentín a poškodenie gaba receptorov.

Našiel som len jednu štúdiu, že má istý vplyv na jeden druh GABA receptora ale nič viac. Všetci ostatní tvrdili že účinok je iba na kalciové kanály a na GABA receptory nemá vplyv. Koho by to vôbec napadlo že Gabapentín bude vplývať na nejaké GABA receptory (ktorých je dosť veľa).

Ďalšie teórie vzniku blefarospazmu boli genetika, alebo poškodenie mozgu z fentanylu a iných liekov, autoimunita a všeličo iné.

Potreboval som na ňom vyskúšať aspoň 10 liekov, doplnkov výživy a vitamínov. Už presne neviem čo všeko som zvažoival, ale na nejakom digitálnom "zdrape papiera" mi zostalo toto: Precitlivele dopaminove receptory, vela dopaminu, malo dopaminu, DRBA sposobi oxidacny stres, DRD3 gen, dedicnost, blokatory dop. receptorov, drba, Olanzapine, Tetrabenazine, Reserpine, Zoplidem, B6 1200mg, Diphenhydramine, Baclofen Vitamin E, Resveratrol 1000mg+, Modafinil, Dopamin, kalciové kanály.....a tak ďalej.



Keďže Olanzapín mi žiadny lekár zapožičať nechcel, ako prvé som skúsil chuťovku zo zoznamu pod číslom dva Zolpidem (Stilnox). Zolpidem je bežný liek na spanie, ktorý pôsobí širokospekrálne na viaceré druhy GABA receptorov ako antagonista (blokuje ich). Jedna z mojich teórií bola, že užívaním Gabapentínu počas mnohých rokov sa mu receptori stali hypersenzitívne a samovoľne sa mu teraz zatvárajú oči.

Podvečer som mu dal 10mg Zolpidemu. Asi o 20 minút som z vedľajšej miestnosti počul, že pridal zvuk na televízore. Išiel som za ním a takmer som spadol na zadok. Oči ako sova, bez žmurkania a so širokým úsmevom sledoval televízor.

Teória fungovala. Účinok takto pretrval niekoľko hodín. Samozrejme že bol z tohto lieku mierne malátny a ospalý, ale nebolo to také kritické (bol za tie roky na zvyknutý na všelijaké "dobroty"). Dávku sme zmenili asi na pol tabletky ráno, alebo poobede a pol tabletky, alebo celú večer pred spaním.

Momentálne pacient berie zolpidem asi pol roka v dávke pol až celú tabletku denne. Zdá sa, že stav sa mu ešte o niečo zlepšil v porovnaní so stavom na začiatku liečby. Pri užití jednej tabletky večer, účinok pretrvával ešte aj doobedu na druhý deň.

Zolpidem je liek na spanie a spôsobuje malátnosť. Pôsobí na radu GABA receptorov. Tých existuje pomerne veľa, alfa, beta, gamma, delta a ich skupiny označené číslom 1,2,3,... a kombinácie.

Stačilo by pritom pomerne málo, zistiť aký presne typ/podtyp gabareceptora má vplyv na žmurkanie/blefarospazmus a selektívne vysyntetizovať takýto antagonist, ktorý by mal minimum vedľajších účinkov. Na to v tejto spoločnosti žiaľ nie sú peniaze a ani záujem. Dôležitejšie sú húfnice Božena a špičkové štadióny na futbal a hokej. Takže zatiaľ jeho liečbou zostáva Zolpidem a modlitba, že stav sa mu časom zlepší.

Napadol ma slogan, ktorý by výrobca Zolpidemu mohol použiť v ďalšej reklamnej kampani:

"Zolpidem, jediný liek na spanie, ktorý ľuďom (s blefarospazmom) otvára oči".

Kazuistiky kde použili Zolpidem na liečnu blefarospazmu sa občas na internete objavili, ale dlho sa mi nedarilo nájsť kazuistiky, kde by Gabapentín ľuďom spôsobil blefarospazmus. Až po niekoľkých mesiacoch som narazil na prípady ľudí, ktorým sa stalo niečo podobné (odkazy nižšie). U nikoho však nedošlo k trvalému poškodeniu a po vysadení Gabapentínu im blefarospazmus zmizol. V daných prípadoch ho však užívali iba krátkodobo.

V tomto prípade išlo o užívanie Gabapentínu vo vysokých dávkach dlhé roky (2400+ mg denne) a pravdepodobne došlo k trvalému poškodeniu GABA receptorov v mozgu. Blefarospazmus totiž pretrvával v rovnakej intenzite aj pol roka po vysadení Gabapentínu.

